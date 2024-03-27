Азербайджан экстрадировал разыскиваемых за мошенничество граждан Узбекистана

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Генпрокуратуры Узбекистана об экстрадиции разыскиваемых в этой стране за мошенничество Сиявуша Хасанова и Сарвара Абдурахимова.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Граждане Узбекистана 39-летний Хасанов Сиявуш Халимович и 34-летний Абдурахимов Сарвар Камолитдин были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении мошенничества.

Их задержали 6 марта при прохождении пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

С.Хасанов и С.Абдурахимов были переданы компетентным органам Узбекистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.