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Азербайджан экстрадировал разыскиваемых за мошенничество граждан Узбекистана

Азербайджан экстрадировал разыскиваемых за мошенничество граждан Узбекистана
Внутренняя политика
27 марта 2024 г. 17:03
Азербайджан экстрадировал разыскиваемых за мошенничество граждан Узбекистана

Генеральная прокуратура Азербайджана удовлетворила запрос Генпрокуратуры Узбекистана об экстрадиции разыскиваемых в этой стране за мошенничество Сиявуша Хасанова и Сарвара Абдурахимова.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Граждане Узбекистана 39-летний Хасанов Сиявуш Халимович и 34-летний Абдурахимов Сарвар Камолитдин были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении мошенничества.

Их задержали 6 марта при прохождении пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

С.Хасанов и С.Абдурахимов были переданы компетентным органам Узбекистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.

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