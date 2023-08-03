Находившийся в международном розыске гражданин экстрадирован из Беларуси в Азербайджан

Находившийся в международном розыске гражданин экстрадирован из Беларуси в Азербайджан.

Находившийся в международном розыске гражданин экстрадирован из Беларуси в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, ходатайство Генпрокуратуры о выдаче гражданина Азербайджанской Республики Гашимова Замика Бейлар оглу было удовлетворено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь.

Замик Гашимов был привлечен Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в качестве подозреваемого по делу о растрате с использованием служебного положения, он был объявлен в международный розыск, поскольку скрывался от следствия.

3 августа З.Гашимов был экстрадирован в Азербайджан из Беларуси в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.