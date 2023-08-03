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Находившийся в международном розыске гражданин экстрадирован из Беларуси в Азербайджан

Находившийся в международном розыске гражданин экстрадирован из Беларуси в Азербайджан Находившийся в международном розыске гражданин экстрадирован из Беларуси в Азербайджан.
Происшествия
3 августа 2023 г. 10:16
Находившийся в международном розыске гражданин экстрадирован из Беларуси в Азербайджан

Находившийся в международном розыске гражданин экстрадирован из Беларуси в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, ходатайство Генпрокуратуры о выдаче гражданина Азербайджанской Республики Гашимова Замика Бейлар оглу было удовлетворено Генеральной прокуратурой Республики Беларусь.

Замик Гашимов был привлечен Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в качестве подозреваемого по делу о растрате с использованием служебного положения, он был объявлен в международный розыск, поскольку скрывался от следствия.

3 августа З.Гашимов был экстрадирован в Азербайджан из Беларуси в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışa verilmiş şəxs Belarusdan Azərbaycana ekstradisiya edilib

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