Наверх

ASAN xidmət: Часть разрешений на портале icaze.e-gov.az аннулирована

​ASAN xidmət: Часть разрешений на портале icaze.e-gov.az аннулирована

Как известно, согласно решению об изменениях в постановлении Кабинета министров Азербайджанской Республики № 208 от 19 июня 2020 года о дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима, разрешается выход на работу 50 процентов работников сфер, деятельность которых разрешена.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, 25 июня Госагентство предупредило о том, что разрешения будут автоматически аннулированы в случае превышения лимита.

Некоторые разрешения, которые не соответствуют соответствующему решению, уже были аннулированы на портале через систему.

"Еще раз просим сферы, деятельность которых разрешена, заходить на портал icaze.e-gov.az и регулировать информацию, связанную с ними, согласно соответствующему решению. Дело в том, что аннулирование в системе разрешений, превышающих предусмотренный лимит, будет продолжена.

Юридические и физические лица могут обращаться в Министерство экономики в связи с особыми случаями, возникающими в связи с регулированием разрешений», - говорится в обращении.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!