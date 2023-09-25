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Армянский житель Карабаха: От азербайджанцев видел только хорошее

Армянский житель Карабаха: От азербайджанцев видел только хорошее “Я прожил в Аскеране всю жизнь и видел только хорошее от азербайджанцев”.
Внутренняя политика
25 сентября 2023 г. 11:02
Армянский житель Карабаха: От азербайджанцев видел только хорошее

Я родился и прожил в Аскеране всю жизнь, видел только хорошее от азербайджанцев.

Об этом в Лачыне сотруднику Report сообщил уроженец Карабаха армянского происхождения Сержик Григорян.

Он сказал, что больше не хочет возвращаться в Карабах: "Мне больше 60 лет. Я родился и жил в Аскеране. Я много работал с азербайджанцами. Работал трактористом. Желаю только добра азербайджанцам, видел от них только хорошее”.

Григорян отметил, что без проблем пересек погранично-пропускной пункт "Лачын": "При прохождении через пункт не возникло никаких проблем. Я не собираюсь возвращаться".

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Версия на английском языке Armenian resident of Karabakh: 'I have only received kindness from Azerbaijanis'
Версия на азербайджанском языке Qarabağın erməniəsilli sakini: “Azərbaycanlılardan ancaq yaxşılıq görmüşəm”

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