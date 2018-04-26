Ангела Меркель поздравила президента Ильхама Алиева

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент.
Сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего переизбрания президентом Азербайджанской Республики.
Я поддерживаю дальнейшее углубление связей между нашими государствами и обществами. Германия и впредь готова как партнер поддерживать Азербайджан на пути политической и экономической модернизации.
Желаю Вам успехов на высшем государственном посту".
News DepartmentАвтор новости
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