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    Ангела Меркель поздравила президента Ильхама Алиева

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент.

    Сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего переизбрания президентом Азербайджанской Республики.

    Я поддерживаю дальнейшее углубление связей между нашими государствами и обществами. Германия и впредь готова как партнер поддерживать Азербайджан на пути политической и экономической модернизации.

    Желаю Вам успехов на высшем государственном посту".

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