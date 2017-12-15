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    Анар Багиров: Готовится новый сайт Коллегии адвокатов

    Нынешний сайт не отвечает требованиям времени с технической точки зрения

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "В настоящее у Коллегии адвокатов есть сайт barassociation.az. Однако сайт не отвечает требованиям времени с технической точки зрения".

    Об этом Report заявил председатель правления Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

    По его словам, в скором времени будет сдан в пользование совершенно обновленный сайт коллегии: "Имеющийся сайт, можно сказать, бездействует, устарел с технической точки зрения, не соответствует современным требованиям. Я высказался об этом на последней конференции Коллегии адвокатов".

    Отметим, что на конференции коллегии 7 декабря А. Багиров был избран председателем на 5 лет.

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