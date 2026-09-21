ANAMA: За неделю от мин очищено свыше 1840 гектаров территории
Внутренняя политика
- 21 сентября, 2026
- 15:12
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 14 по 20 сентября обнаружено и обезврежено 65 противотанковых и 204 противопехотные мины, а также 745 других взрывоопасных боеприпасов (ВОБ).
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной информации Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).
За указанный период от мин очищено 1840,3 га территории.
Операции проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пятью местными организациями и одной НПО на территориях Тертера, Агдере, Кяльбаджара, Агдама, Ходжалы, Ханкенди, Шуши, Ходжавенда, Лачына, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана, а также в селах Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы Газахского района.
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