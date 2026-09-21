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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    ANAMA: За неделю от мин очищено свыше 1840 гектаров территории

    Внутренняя политика
    • 21 сентября, 2026
    • 15:12
    ANAMA: За неделю от мин очищено свыше 1840 гектаров территории

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 14 по 20 сентября обнаружено и обезврежено 65 противотанковых и 204 противопехотные мины, а также 745 других взрывоопасных боеприпасов (ВОБ).

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной информации Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA).

    За указанный период от мин очищено 1840,3 га территории.

    Операции проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пятью местными организациями и одной НПО на территориях Тертера, Агдере, Кяльбаджара, Агдама, Ходжалы, Ханкенди, Шуши, Ходжавенда, Лачына, Физули, Джебраила, Губадлы и Зангилана, а также в селах Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы Газахского района.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Операции по разминированию Противоминная деятельность
    Ötən həftə 1840,3 ha ərazi minalardan təmizlənib
    Over 1,000 mines and unexploded ordnance neutralized in Azerbaijan's liberated territories

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