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    Ötən həftə 1840,3 ha ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    • 21 sentyabr, 2026
    • 14:57
    Ötən həftə 1840,3 ha ərazi minalardan təmizlənib

    Azad olunan ərazilərdə sentyabrın 14-dən 20-dək 65 tank əleyhinə mina, 204 piyada əleyhinə mina, 745 digər partlayıcı hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.

    Hesabata əsasən, həmin müddət ərzində 1840,3 ha ərazi minalardan təmizlənib.

    Qeyd edək ki, minatəmizləmə əməliyyatlarını ANAMA, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN), beş yerli təşkilat və bir QHT Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan ərazilərində, o cümlədən Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızılhacılı kəndlərində həyata keçirib.

    Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) Minatəmizləmə
    ANAMA: За неделю от мин очищено свыше 1840 гектаров территории
    Over 1,000 mines and unexploded ordnance neutralized in Azerbaijan's liberated territories

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