ANAMA обсудило вопросы сотрудничества с чилийским дипломатом
Внутренняя политика
- 07 ноября, 2025
- 18:29
Первый заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Шамиль Рзаев и заместитель председателя ANAMA Самир Поладов встретились с временным поверенным в делах посольства Чили в Азербайджане Хуаном Карлосом Салазаром Альваресом.
Об этом Report сообщили в ANAMA.
На встрече представителю посольства была предоставлена информация о направлениях деятельности Агентства, минной проблеме, с которой сталкивается Азербайджан, а также о проводимых широкомасштабных гуманитарных операциях по разминированию.
На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области гуманитарного разминирования.
