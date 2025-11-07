ANAMA обсудило вопросы сотрудничества с чилийским дипломатом

Первый заместитель председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Шамиль Рзаев и заместитель председателя ANAMA Самир Поладов встретились с временным поверенным в делах посольства Чили в Азербайджане Хуаном Карлосом Салазаром Альваресом.

Об этом Report сообщили в ANAMA.

На встрече представителю посольства была предоставлена информация о направлениях деятельности Агентства, минной проблеме, с которой сталкивается Азербайджан, а также о проводимых широкомасштабных гуманитарных операциях по разминированию.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области гуманитарного разминирования.