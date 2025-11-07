İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    ANAMA-da Çili diplomatı ilə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    • 07 noyabr, 2025
    • 17:48
    ANAMA-da Çili diplomatı ilə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub

    Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini Şamil Rzayev və sədrin müavini Samir Poladov Çilinin Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Xuan Karlos Salazar Alvares ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report"a ANAMA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşdə Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri, Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemi, habelə həyata keçirilən genişmiqyaslı humanitar minatəmizləmə əməliyyatları barədə səfirlik nümayəndəsinə ətraflı məlumat verilib.

    Görüşdə humanitar minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlıq perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    ANAMA обсудило вопросы сотрудничества с чилийским дипломатом
    Azerbaijan Mine Action Agency, Chilean diplomat mull cooperation in demining

