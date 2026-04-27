ANAMA: На освобожденных территориях за неделю от мин очищено около 1,6 тыс. га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана 20-26 апреля обнаружены и обезврежены 23 противотанковые, 39 противопехотных мин, 621 неразорвавшийся боеприпас.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о проведенных гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

Согласно информации, за минувшую неделю от мин очищена территория в 1593,1 га.

Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, а также в освобожденных от оккупации четырех селах Газахского района.