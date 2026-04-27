    Ötən həftə 1593,1 hektar ərazi minalardan təmizlənib

    Ötən həftə 1593,1 hektar ərazi minalardan təmizlənib

    Azad olunan ərazilərdə aprelin 20-dən 26-dək 23 tank əleyhinə mina, 39 piyada əleyhinə mina, 621 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.

    Ötən həftə 1593,1 hektar ərazi minalardan təmizlənib.

    Qeyd edək ki, minatəmizləmə əməliyyatlarını ANAMA, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) və Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) və dörd özəl şirkət Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan ərazilərində, o cümlədən Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızılhacılı kəndlərində həyata keçirib.

    ANAMA: На освобожденных территориях за неделю от мин очищено около 1,6 тыс. га

    Son xəbərlər

    11:28

    Zelenski ölkədə hərbi vəziyyətin daha 90 gün uzadılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    11:26

    Ağcabədidə 2 nəfər qətlə yetirilib

    Hadisə
    11:24

    DİM sədri: Yeni imtahan modeli tədris prosesini daha məqsədyönlü planlaşdırmağa imkan verəcək

    Elm və təhsil
    11:20

    İlham Əliyev Cənubi Afrika Respublikasının prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:15

    WUF13 üçün 800-dən çox media nümayəndəsi qeydiyyatdan keçib

    İnfrastruktur
    11:13
    Foto
    Video

    Mingəçevirdə rezin məmulatlarının istehsal müəssisəsinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    11:11

    "Hizbullah" Livanda İsrail qüvvələrinə raket zərbəsi endirib

    Digər ölkələr
    11:08

    "Real" PSJ-nin gənc yarımmüdafiəçisi Senni Meyulunu transfer etmək istəyir

    Futbol
    11:05

    Li Çje Myon: Seul Pxenyanla mehriban qonşuluq münasibətləri qurmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti