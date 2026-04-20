    ANAMA: На освобожденных территориях за неделю от мин очищено 1455,4 га

    ANAMA: На освобожденных территориях за неделю от мин очищено 1455,4 га

    Внутренняя политика
    • 20 апреля, 2026
    • 13:15
    ANAMA: На освобожденных территориях за неделю от мин очищено 1455,4 га

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 13 по 19 апреля обнаружены и обезврежены 17 противотанковых, 62 противопехотные мины, 460 неразорвавшихся боеприпасов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о проведенных гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

    Согласно информации, за минувшую неделю от мин очищена территория в 1455,4 га.

    Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане, а также в освобожденных от оккупации четырех селах Газахского района.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Разминирование территорий Карабах и Восточный Зангезур
    Ötən həftə 1455,4 hektar ərazi minalardan təmizlənib
    Over 1,455 hectares cleared of mines in Azerbaijan last week, ANAMA says

