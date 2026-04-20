İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    Daxili siyasət
    • 20 aprel, 2026
    • 12:59
    Ötən həftə 1455,4 hektar ərazi minalardan təmizlənib

    Azad olunan ərazilərdə aprelin 13-dən 19-dək 17 tank əleyhinə mina, 62 piyada əleyhinə mina, 460 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.

    Məlumata əsasən, 1455,4 hektar ərazi minalardan təmizlənib.

    Qeyd edək ki, minatəmizləmə əməliyyatlarını ANAMA, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) və Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) və dörd özəl şirkət Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan ərazilərində, o cümlədən Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızılhacılı kəndlərində həyata keçirib.

    Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) İşğaldan azad edilmiş ərazilər Minalar
    ANAMA: На освобожденных территориях за неделю от мин очищено 1455,4 га
    Over 1,455 hectares cleared of mines in Azerbaijan last week, ANAMA says

