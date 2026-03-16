ANAMA: На освобожденных территориях за неделю обезврежено более 300 мин
Внутренняя политика
- 16 марта, 2026
- 15:36
На освобожденных территориях Азербайджана с 10 по 15 марта обнаружены и обезврежены 194 противотанковые, 129 противопехотных мин, 724 неразорвавшихся боеприпаса.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) о проведенных гуманитарных операциях по разминированию на освобожденных территориях.
Согласно информации, от мин очищено 1 234,5 га территории.
Отметим, что операции по разминированию проводились ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службой и четырьмя частными компаниями в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Ходжавенде, Лачыне, Физули, Джебраиле, Губадлы и Зангилане.
