    • 16 mart, 2026
    Ötən həftə 1 234 hektar ərazi minalardan təmizlənib

    Azad olunan ərazilərdə martın 10-dan 15-dək 194 tank əleyhinə mina, 129 piyada əleyhinə mina, 724 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.

    Məlumata əsasən, 1 234.5 hektar ərazi minalardan təmizlənib.

    Qeyd edək ki, minatəmizləmə əməliyyatlarını ANAMA, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) və Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) və dörd özəl şirkət Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan ərazilərində, o cümlədən Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızılhacılı kəndlərində həyata keçirib.

    15:13

    Bəqai: ABŞ və İsrail İranla yeni müharibə üçün mümkün atəşkəsdən istifadə edəcəklər

    Region
    15:12

    Avtovağzallar bayram günlərində gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək

    İnfrastruktur
    15:10

    Azərbaycan yumurta ixracını müvəqqəti dayandırıb

    ASK
    15:07

    Dini vəzifələr üzrə müsahibəyə 230 namizəd müraciət edib

    Din
    14:59

    Ruy Jorjenin köməkçiləri müəyyənləşib

    Futbol
    14:58

    Bakıda SSRİ bayrağı qaldırmaqda ittiham edilən şəxslər özlərini təqsirli hesab etməyiblər - MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    14:57

    Azərbaycanın U-20 millisində kütləvi milliləşdirmə olmayacaq

    Fərdi
    14:57

    İsveçin İrandakı səfirliyi müvəqqəti olaraq Bakıda fəaliyyət göstərir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti