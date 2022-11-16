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ANAMA: На освобожденных территориях работы по разминированию продолжаются ускоренными темпами

ANAMA: На освобожденных территориях работы по разминированию продолжаются ускоренными темпами На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана работы по разминированию продолжаются ускоренными темпами.
Внутренняя политика
16 ноября 2022 г. 18:04
ANAMA: На освобожденных территориях работы по разминированию продолжаются ускоренными темпами

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана работы по разминированию продолжаются ускоренными темпами.

Об этом карабахскому бюро Report сказал заведующий отделом по просветительской работе Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Рамиль Азизов.

По его словам, на освобожденных территориях различные госструктуры продолжают работы по разминированию: "Разминирование – не простой вид деятельности. В разминировании по всему миру участвуют различные компании, учреждения и агентства. У каждой страны есть собственный опыт".

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Версия на азербайджанском языке ANAMA: "Azad edilən ərazilərdə minatəmizləmə işləri sürətlə davam edir"

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