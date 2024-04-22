ANAMA: На освобожденных территориях обезврежена 51 мина

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) на прошлой неделе обнаружило на освобожденных от оккупации территориях 51 мину.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) на прошлой неделе обнаружило на освобожденных от оккупации территориях 51 мину.

Как сообщили Report в Агентстве, в период с 15 по 21 апреля 2024 года на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 39 противотанковых, 12 противопехотных мин, 452 неразорвавшихся боеприпаса.

Разминирована территория площадью 1429,1 га.

Отметим, что операции по разминированию осуществлялись ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.