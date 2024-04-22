ANAMA: На освобожденных территориях обезврежена 51 мина

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) на прошлой неделе обнаружило на освобожденных от оккупации территориях 51 мину.
Как сообщили Report в Агентстве, в период с 15 по 21 апреля 2024 года на освобожденных территориях было обнаружено и обезврежено 39 противотанковых, 12 противопехотных мин, 452 неразорвавшихся боеприпаса.
Разминирована территория площадью 1429,1 га.
Отметим, что операции по разминированию осуществлялись ANAMA, Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службой.