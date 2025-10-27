Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1600 га

    Внутренняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 11:59
    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1600 га

    На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 20 по 26 октября обезврежены 83 противотанковых, 143 противопехотных мин и 5498 неразорвавшихся боеприпасов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

    За указанный период от мин очищена территория площадью 1644.6 га.

    Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.

    ANAMA разминирование освобожденные территории
    Ötən həftə 1600 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Последние новости

    12:28

    В 2025 году в Гяндже более 300 человек прошли обследование на рак молочной железы

    Здоровье
    12:27

    Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен сертификата по программе углеродной аккредитации

    Инфраструктура
    12:22

    Президент США прибыл в Японию

    Другие страны
    12:14

    Президент Сербии посетит Узбекистан с официальным визитом

    В регионе
    12:09

    Грузия отказалась от участия в пленарной сессии ПА Евронест в Ереване

    В регионе
    12:02

    Кошта: ЕС обеспокоен расширением экспортного контроля Китаем

    Другие страны
    11:59

    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1600 га

    Внутренняя политика
    11:59

    Трамп поздравил Милея с победой на выборах - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:57
    Фото

    В Азербайджане перезахоронят останки еще 16 шехидов I Карабахской войны

    Карабах
    Лента новостей