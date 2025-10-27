ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1600 га
Внутренняя политика
- 27 октября, 2025
- 11:59
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 20 по 26 октября обезврежены 83 противотанковых, 143 противопехотных мин и 5498 неразорвавшихся боеприпасов.
Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
За указанный период от мин очищена территория площадью 1644.6 га.
Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.
Последние новости
12:28
В 2025 году в Гяндже более 300 человек прошли обследование на рак молочной железыЗдоровье
12:27
Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен сертификата по программе углеродной аккредитацииИнфраструктура
12:22
Президент США прибыл в ЯпониюДругие страны
12:14
Президент Сербии посетит Узбекистан с официальным визитомВ регионе
12:09
Грузия отказалась от участия в пленарной сессии ПА Евронест в ЕреванеВ регионе
12:02
Кошта: ЕС обеспокоен расширением экспортного контроля КитаемДругие страны
11:59
ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1600 гаВнутренняя политика
11:59
Трамп поздравил Милея с победой на выборах - ОБНОВЛЕНОДругие страны
11:57
Фото