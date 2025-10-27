ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1600 га

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 20 по 26 октября обезврежены 83 противотанковых, 143 противопехотных мин и 5498 неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Report, об этом говорится в еженедельной сводке Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

За указанный период от мин очищена территория площадью 1644.6 га.

Операции проводились сотрудниками ANAMA, министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, Государственной пограничной службы и четырьмя частными компаниями.