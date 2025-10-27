İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Daxili siyasət
    • 27 oktyabr, 2025
    • 11:50
    Ötən həftə 1600 hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib

    Azad olunan ərazilərdə oktyabrın 20-dən 26-na qədər 83 tank əleyhinə mina, 143 piyada əleyhinə mina, 5498 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı həftəlik məlumatında deyilir.

    Məlumata əsasən, 1644.6 hektar ərazi minalardan təmizlənib.

    Qeyd edək ki, minatəmizləmə əməliyyatlarını ANAMA, Müdafiə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) və Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) və dörd özəl şirkət Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xankəndi, Şuşa, Xocavənd, Laçın, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan ərazilərində, o cümlədən Qazax rayonunun işğaldan azad edilmiş Bağanıs Ayrım, Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızılhacılı kəndlərində həyata keçirib.

    ANAMA mina İşğaldan azad edilmiş ərazilər
    ANAMA: На минувшей неделе от мин очищена территория площадью свыше 1600 га

