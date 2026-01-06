Azərbaycanın məşhur güləşçisi dünya çempionatından sonra karyerasını bitirəcək
Fərdi
- 06 yanvar, 2026
- 11:14
Azərbaycanın məşhur yunan-Roma güləşçisi Eldəniz Əzizli (55 kq) bu il keçiriləcək dünya çempionatından sonra karyerasını başa vuracaq.
Bu barədə "Report"a 33 yaşlı idmançının özü məlumat verib.
O, karyerası ilə bağlı qərar qəbul etdiyini vurğulayıb:
"Bu il də güləşə davam edəcəyəm. Böyük ehtimalla Avropa çempionatında iştirak etməyəcəyəm. Ancaq ilin sonunda, karyeram üçün önəmli olan dünya çempionatına qatılacağam və həmin yarışdan sonra karyeramı bitirəcəyəm".
Qeyd edək ki, Eldəniz Əzizli 4 qat dünya və 2 qat Avropa çempionudur.
Bu il güləş üzrə dünya çempionatı 24 oktyabr - 1 noyabr aralığında Bəhreynin paytaxtı Manamada keçiriləcək. Avropa çempionatı isə aprelin 20-dən 26-dək Albaniyanın paytaxtı Tiranada təşkil olunacaq.
Son xəbərlər
11:43
MAR-ın Milli Seçki Komissiyası Tuaderanı prezident seçkilərinin qalibi elan edibDigər ölkələr
11:40
İbrahim Uzuncanın "Xankəndi"nin baş məşqçi vəzifəsindən ayrılmasının səbəbi müəyyənləşibFutbol
11:36
Dekabrda Azərbaycandan çıxışı qadağan olunan 579 nəfərin ölkəni tərk etməsinin qarşısı alınıbHadisə
11:34
Ötən ay sərhəddə 5 milyon manatdan çox qaçaqmal tutulubHadisə
11:33
Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
11:33
Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci dekabrda 52 %-dən çox artırıbBiznes
11:32
Ötən ay Azərbaycan sərhədini pоzduqlarına görə 13 əcnəbi saxlanılıbHadisə
11:30
Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstanda parlament islahatı üzrə müşavirə keçiribRegion
11:14