İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci dekabrda 52 %-dən çox artırıb

    Biznes
    • 06 yanvar, 2026
    • 11:33
    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci dekabrda 52 %-dən çox artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycan Türkiyədən 233,41 milyon ABŞ dolları dəyərində elektrik məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 3,4 % çoxdur.

    Təkcə dekabrda Türkiyə Azərbaycana 30,541 milyon ABŞ dolları dəyərində elektrik məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 52,2 % çoxdur.

    Ötən il Türkiyənin elektrik məhsulları ixracının dəyəri illik müqayisədə 6,4 % artaraq 17,732 milyard ABŞ dollarına, dekabr ayında isə 17,2 % artaraq 1,731 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox elektrik məhsulları idxalını Böyük Britaniya 1 milyard 748,185 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 3,6 % çox), Almaniya 1 milyard 401,284 milyon ABŞ dolları (3,3 % çox) və ABŞ 1 milyard 156,228 milyon dolları (49,7 % çox) dəyərində həyata keçirib.

    elektrik Türkiyə Azərbaycan

    Son xəbərlər

    11:43

    MAR-ın Milli Seçki Komissiyası Tuaderanı prezident seçkilərinin qalibi elan edib

    Digər ölkələr
    11:40

    İbrahim Uzuncanın "Xankəndi"nin baş məşqçi vəzifəsindən ayrılmasının səbəbi müəyyənləşib

    Futbol
    11:36

    Dekabrda Azərbaycandan çıxışı qadağan olunan 579 nəfərin ölkəni tərk etməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    11:34

    Ötən ay sərhəddə 5 milyon manatdan çox qaçaqmal tutulub

    Hadisə
    11:33

    Yaponiyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olub, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    11:33

    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci dekabrda 52 %-dən çox artırıb

    Biznes
    11:32

    Ötən ay Azərbaycan sərhədini pоzduqlarına görə 13 əcnəbi saxlanılıb

    Hadisə
    11:30

    Kasım-Jomart Tokayev Qazaxıstanda parlament islahatı üzrə müşavirə keçirib

    Region
    11:14

    Azərbaycanın məşhur güləşçisi dünya çempionatından sonra karyerasını bitirəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti