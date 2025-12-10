Число новых стартапов в Азербайджане достигнет 250

К 2029 году в Азербайджане планируется довести количество новых стартапов до 250.

Как передает Report, это предусмотрено "Стратегией развития цифровой экономики на 2026–2029 годы", утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, число новых стартапов должно составить 30 в 2026 году, 80 в 2027 году и 155 в 2028 году.