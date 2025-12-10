İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycanda yeni startapların sayı 250-yə çatdırılacaq

    İKT
    • 10 dekabr, 2025
    • 18:09
    Azərbaycanda yeni startapların sayı 250-yə çatdırılacaq

    2029-cu ilə qədər Azərbaycanda yeni startapların sayının 250-ə çatdırılması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün təsdiqlədiyi "Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına dair 2026–2029-cu illər üçün Strategiya"da öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, yeni startapların sayı 2026-cı ildə 30, 2027-ci ildə 80, 2028-ci ildə isə 155 olmalıdır.

