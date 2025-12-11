Еврогруппу возглавил греческий министр Кириакос Пиеракакис

Избрание министра экономики и финансов Греции Кириакоса Пиеракакиса председателем Еврогруппы стало важным символическим событием для страны и еврозоны.

Как передает европейское бюро Report, с таким заявлением по итогам заседания выступил еврокомиссар по экономике и продуктивности Валдис Домбровскис.

"Мы все помним глубокий экономический и финансовый кризис, который пришлось пережить Греции, и даже обсуждалось дальнейшее членство Греции в еврозоне", - пояснил Домбровскис, подчёркивая значение нынешнего момента для страны.

По его словам, сегодня Греция входит в число государств еврозоны с одними из лучших экономических показателей: у страны профицит бюджета, а её министр финансов получил пост председателя важного, пусть и неформального, форума - Еврогруппы. Ранее этот пост занимал Паскаль Донохью, покинувший должность после ухода из правительства Ирландии.

В голосовании Кириакос Пиеракакис опередил вице-премьера Бельгии Винсента ван Петегема. Несмотря на неформальный статус, роль председателя Еврогруппы традиционно признают ключевой при координации экономической политики и преодолении финансовых кризисов в еврозоне, напомнил Домбровскис.