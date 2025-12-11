Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и ОАЭ обсудили укрепление взаимодействия в сфере медиа

    11 декабря, 2025
    23:00
    Азербайджан и ОАЭ обсудили укрепление взаимодействия в сфере медиа

    В Абу-Даби состоялась встреча между исполнительным директором Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмедом Исмаиловым и председателем Национального медиа-бюро и Медиа-совета ОАЭ шейхом Абдуллой бин Мухаммедом бин Бутти Аль-Хамедом.

    Как сообщает Report, встреча состоялась на полях саммита медиа и контент-индустрии – BRIDGE Summit 2025.

    А.Исмаилов отметил важность расширения обмена информацией и опытом, укрепления взаимодействия между медиа-субъектами двух стран. Он подчеркнул, что данное институциональное партнерство в будущем создаст основу для реализации совместных проектов и повысит эффективность совместной деятельности.

    Шейх Абдулла Аль-Хамед предоставил информацию о приоритетных направлениях политики ОАЭ в сфере медиа, цифровой трансформации и инициативах, реализуемых в рамках международного сотрудничества. Он высоко оценил развитие отношений с Азербайджаном в сфере медиа и коммуникаций, заявив, что установленное сотрудничество откроет новые возможности для обеих стран.

    На встрече обсуждались вопросы обмена информацией и опытом, сотрудничество по представляющим взаимный интерес инициативам и проектам, организация встреч, семинаров, тренингов и конференций.

    ОАЭ Азербайджан сотрудничество медиа и коммуникации
