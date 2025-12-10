Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Казахстан в декабре перенаправит около 60 тыс. тонн нефти из КТК в БТД

    Энергетика
    • 10 декабря, 2025
    • 17:52
    Казахстан в декабре перенаправит около 60 тыс. тонн нефти из КТК в БТД

    АО "КазТрансОйл" в декабре перенаправит около 60 тыс. тонн нефти из системы Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

    Как передает Report, об этом сообщает "КазТрансОйл".

    "Благодаря своевременно организованному конструктивному переговорному процессу с международными партнерами и грузоотправителями были согласованы возможности переориентации международных потоков нефти из системы нефтепроводов КТК в направлениях на Самару и БТД и перенаправление части объемов поставок на Китай. Таким образом, увеличение объемов поставок нефти по нефтепроводу БТД в декабре 2025 года по сравнению с первоначальным графиком транспортировки, утвержденным Министерством энергетики Казахстана, составляет на 58 тыс. тонн".

    Кроме того, в течение декабря АО "КазТрансОйл" предоставит нефтедобывающим компаниям дополнительные возможности для временного размещения нефти в резервуарном парке на ответственное хранение.

    В компании отмечают, что эта мера повысит гибкость графиков отгрузки, оптимизирует режимы перекачки и обеспечит бесперебойность транспортировки по системе магистральных нефтепроводов.

    Казахстан активировал план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты после того, как 29 ноября морская инфраструктура КТК получила повреждения из-за атаки безэкипажными плавсредствами. В частности, одно из выносных причальных устройств - ВПУ-2 - было выведено из эксплуатации до окончания восстановительных работ.

    Ранее со ссылкой на главу Минэнерго РК Ерлана Аккенженова сообщалось, что в текущем году Казахстан планирует поставить по БТД 1,2 млн тонн нефти и обсуждает возможность прокачки в 2026 году от 1,5 млн тонн до 2,2 млн тонн.

    Казахстан экспортирует нефть для БТД из каспийского порта Актау танкерами в Баку.

    Напомним, что в 2022 году между "Казмунайгаз" (КМГ) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти. В марте 2023 года, была осуществлена тестовая отгрузка 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган через Азербайджан.

    В марте 2024 года КМГ и SOCAR заключили соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана. Согласно документу, объем поставок планируется увеличить до 2,2 млн тонн в год.

    КазТрансОйл БТД поставки нефти Казахстан Азербайджан КТК
    Elvis

    Последние новости

    18:28

    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Венгрию

    Внешняя политика
    18:27

    В Баку пройдет II Форум религиозных деятелей Азербайджана

    Религия
    18:27

    В Азербайджане число МСП, получивших доступ к цифровым рынкам, достигнет 200

    ИКТ
    18:23

    К 2029 году 300 предприятий Азербайджана будут вовлечены в цифровую трансформацию

    ИКТ
    18:23

    Зеленский анонсировал встречу в формате "коалиции желающих" 11 декабря

    Другие страны
    18:18
    Фото

    Азербайджан будет сотрудничать с компанией John Deere в аграрной сфере

    АПК
    18:18

    Число новых стартапов в Азербайджане достигнет 250

    ИКТ
    18:09
    Фото

    Азербайджан и ОЭСР обсудили направления сотрудничества

    Бизнес
    18:04
    Фото

    Амирбеков выразил в Брюсселе обеспокоенность Баку из-за принятого документа Армения-ЕС

    Внешняя политика
    Лента новостей