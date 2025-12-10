Казахстан в декабре перенаправит около 60 тыс. тонн нефти из КТК в БТД

АО "КазТрансОйл" в декабре перенаправит около 60 тыс. тонн нефти из системы Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Как передает Report, об этом сообщает "КазТрансОйл".

"Благодаря своевременно организованному конструктивному переговорному процессу с международными партнерами и грузоотправителями были согласованы возможности переориентации международных потоков нефти из системы нефтепроводов КТК в направлениях на Самару и БТД и перенаправление части объемов поставок на Китай. Таким образом, увеличение объемов поставок нефти по нефтепроводу БТД в декабре 2025 года по сравнению с первоначальным графиком транспортировки, утвержденным Министерством энергетики Казахстана, составляет на 58 тыс. тонн".

Кроме того, в течение декабря АО "КазТрансОйл" предоставит нефтедобывающим компаниям дополнительные возможности для временного размещения нефти в резервуарном парке на ответственное хранение.

В компании отмечают, что эта мера повысит гибкость графиков отгрузки, оптимизирует режимы перекачки и обеспечит бесперебойность транспортировки по системе магистральных нефтепроводов.

Казахстан активировал план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты после того, как 29 ноября морская инфраструктура КТК получила повреждения из-за атаки безэкипажными плавсредствами. В частности, одно из выносных причальных устройств - ВПУ-2 - было выведено из эксплуатации до окончания восстановительных работ.

Ранее со ссылкой на главу Минэнерго РК Ерлана Аккенженова сообщалось, что в текущем году Казахстан планирует поставить по БТД 1,2 млн тонн нефти и обсуждает возможность прокачки в 2026 году от 1,5 млн тонн до 2,2 млн тонн.

Казахстан экспортирует нефть для БТД из каспийского порта Актау танкерами в Баку.

Напомним, что в 2022 году между "Казмунайгаз" (КМГ) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти. В марте 2023 года, была осуществлена тестовая отгрузка 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган через Азербайджан.

В марте 2024 года КМГ и SOCAR заключили соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана. Согласно документу, объем поставок планируется увеличить до 2,2 млн тонн в год.