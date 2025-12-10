Азербайджан будет сотрудничать с компанией John Deere в аграрной сфере

Министерство сельского хозяйства и компания John Deere достигли предварительной договоренности о сотрудничестве в аграрной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, министр Меджнун Мамедов встретился с находящимся с визитом в нашей стране президентом компании John Deere по Центральной Азии и странам СНГ, генеральным директором ООО John Deere Walldorf International Ксабой Лейко.

М.Мамедов подробно проинформировал гостя о роли сельского хозяйства в развитии ненефтяного сектора в нашей стране, о реформах, осуществляемых в данной отрасли, достигнутых успехах, государственной поддержке фермеров, цифровизации аграрной сферы, проектах по применению искусственного интеллекта, о благоприятном инвестиционном климате в Азербайджане, а также о стратегических целях развития отрасли.

К.Лейко напомнил, что представляемая им компания успешно работает в Азербайджане на протяжении многих лет, и выразил заинтересованность в расширении существующего эффективного сотрудничества. Отметив, что на встрече с президентом Ильхамом Алиевым были широко обсуждены перспективы сотрудничества, руководитель компании рассказал о проектах, которые могут быть реализованы в нашей стране в области хлопководства, зерноводства, ирригации, логистики, подготовки специалистов, обновления технического парка и других направлениях.