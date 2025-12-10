Уставный капитал Фонда развития бизнеса составит 1,18 млрд манатов

Уставный капитал Фонда развития бизнеса Азербайджана, преобразованного в ОАО указом президента Ильхама Алиева, определен в размере 1 180 929 648 манатов.

Как сообщает Report, эта сумма закреплена в Уставе акционерного общества.

Капитал сформирован из 1 180 929 648 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 манат каждая.

Все акции принадлежат государству и будут находиться в управлении Министерства экономики.