    Уставный капитал Фонда развития бизнеса составит 1,18 млрд манатов

    Бизнес
    • 10 декабря, 2025
    • 17:59
    Уставный капитал Фонда развития бизнеса составит 1,18 млрд манатов

    Уставный капитал Фонда развития бизнеса Азербайджана, преобразованного в ОАО указом президента Ильхама Алиева, определен в размере 1 180 929 648 манатов.

    Как сообщает Report, эта сумма закреплена в Уставе акционерного общества.

    Капитал сформирован из 1 180 929 648 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 манат каждая.

    Все акции принадлежат государству и будут находиться в управлении Министерства экономики.

    "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu"nun nizamnamə fondu 1,2 milyard manata yaxın olacaq
