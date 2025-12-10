"Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu"nun nizamnamə fondu 1,2 milyard manata yaxın olacaq
Biznes
- 10 dekabr, 2025
- 17:51
Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı fərmanla yaradılmış "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" ASC-nin nizamnamə kapitalı 1 milyard 180 milyon 929 min 648 manat müəyyənləşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu, yeni kommersiya qurumunun Nizamnaməsində öz əksini tapıb.
Fondun nizamnamə kapitalı hər birinin nominal dəyəri 1 manat olan 1 milyard 180 milyon 929 min 648 ədəd adi səhmdən ibarətdir.
Cəmiyyətin bütün səhmləri dövlətə məxsusdur. Onların saxlanılmasını və idarə olunmasını İqtisadiyyat Nazirliyi həyata keçirəcək.
