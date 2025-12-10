İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu"nun nizamnamə fondu 1,2 milyard manata yaxın olacaq

    Biznes
    • 10 dekabr, 2025
    • 17:51
    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondunun nizamnamə fondu 1,2 milyard manata yaxın olacaq

    Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı fərmanla yaradılmış "Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu" ASC-nin nizamnamə kapitalı 1 milyard 180 milyon 929 min 648 manat müəyyənləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, yeni kommersiya qurumunun Nizamnaməsində öz əksini tapıb.

    Fondun nizamnamə kapitalı hər birinin nominal dəyəri 1 manat olan 1 milyard 180 milyon 929 min 648 ədəd adi səhmdən ibarətdir.

    Cəmiyyətin bütün səhmləri dövlətə məxsusdur. Onların saxlanılmasını və idarə olunmasını İqtisadiyyat Nazirliyi həyata keçirəcək.

    İlham Əliyev Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fondu nizamnamə
    Уставный капитал Фонда развития бизнеса составит 1,18 млрд манатов

    Son xəbərlər

    18:25

    Azərbaycanda "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafına Dəstək Proqramı" hazırlanacaq

    İKT
    18:21
    Foto

    Milli Məclisin sədri Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb

    Milli Məclis
    18:21

    IATA: e-SAF ilə bağlı tələblər xərclərin 29 milyard avroya qədər artmasına səbəb ola bilər

    Maliyyə
    18:21

    Ceyhun Bayramov Macarıstana işgüzar səfərə yola düşüb

    Xarici siyasət
    18:19

    Azərbaycanda "Rəqəmsal həllər və xidmətlər platforması" yaradılacaq

    İKT
    18:17

    Azərbaycanda GenAİ-dən istifadə hesabına iqtisadi təsir 70 milyon manata çatdırılacaq

    İKT
    18:16
    Foto

    Leyla Əliyeva Türkmənistanda beynəlxalq konfransda iştirak edib

    Daxili siyasət
    18:12

    Azərbaycanda rəqəmsal bazarlara çıxış əldə etmiş KOB-ların sayı 200-ə çatdırılacaq

    İKT
    18:11

    UEFA Region Kubokunun ilk raundunun püşkü atılıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti