Ильхам Алиев утвердил Стратегию развития цифровой экономики до 2029 года
Бизнес
- 10 декабря, 2025
- 18:02
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Стратегию развития цифровой экономики на 2026–2029 годы".
Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, Кабинет министров обязан обеспечить координацию мероприятий, предусмотренных Стратегией, а также контроль за их реализацией.
Правительство будет ежегодно отчитываться перед главой государства о ходе реализации Стратегии и обеспечит согласование всех действующих концепций, стратегий, госпрограмм и планов с новым документом.
Мониторинг и оценку реализации мероприятий Стратегии по заказу Кабинета министров проведет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.
