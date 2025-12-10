Ильхам Алиев утвердил Стратегию развития цифровой экономики до 2029 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Стратегию развития цифровой экономики на 2026–2029 годы".

Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, Кабинет министров обязан обеспечить координацию мероприятий, предусмотренных Стратегией, а также контроль за их реализацией.

Правительство будет ежегодно отчитываться перед главой государства о ходе реализации Стратегии и обеспечит согласование всех действующих концепций, стратегий, госпрограмм и планов с новым документом.

Мониторинг и оценку реализации мероприятий Стратегии по заказу Кабинета министров проведет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.