    Ильхам Алиев утвердил Стратегию развития цифровой экономики до 2029 года

    Бизнес
    • 10 декабря, 2025
    • 18:02
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Стратегию развития цифровой экономики на 2026–2029 годы".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, Кабинет министров обязан обеспечить координацию мероприятий, предусмотренных Стратегией, а также контроль за их реализацией.

    Правительство будет ежегодно отчитываться перед главой государства о ходе реализации Стратегии и обеспечит согласование всех действующих концепций, стратегий, госпрограмм и планов с новым документом.

    Мониторинг и оценку реализации мероприятий Стратегии по заказу Кабинета министров проведет Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

    президент Ильхам Алиев распоряжение стратегия цифрового развития
    Azərbaycanda "Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafına dair 2026–2029-cu illər üçün Strategiya" təsdiqlənib
    President approves Azerbaijan's 2026–2029 digital economy development strategy
    Лента новостей