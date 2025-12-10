Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Амирбеков выразил в Брюсселе обеспокоенность Баку из-за принятого документа Армения-ЕС

    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 18:04
    Амирбеков выразил в Брюсселе обеспокоенность Баку из-за принятого документа Армения-ЕС

    Специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков в рамках рабочего визита в Королевство Бельгия провел встречи с рядом официальных лиц Европейской Комиссии.

    Как сообщает Report, встречи состоялись с дипломатическим советником президента Европейской Комиссии Саймоном Мордю, заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий и исполнительным директором по Европе Матти Маасикасом и заместителем генерального директора по вопросам расширения и Восточного соседства Европейской Комиссии Адриеном Кирали.

    На встречах с официальными лицами ЕС был проведен обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений Азербайджан – ЕС, обсуждаемых двусторонних документах, формировании региональных транспортных связей и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

    Э. Амирбеков довел до сведения бельгийской стороны серьезную обеспокоенность Азербайджана в связи с документом "Стратегическая повестка дня партнерства ЕС–Армения", принятым в начале декабря. Он отметил, что попытки искусственно возвращать на повестку вопросы, не отражающие действующую региональную реальность и уже не являющиеся предметом обсуждения между сторонами, наносят ущерб мирной повестке в регионе и отношениям между Азербайджаном и ЕС.

    Он выразил надежду, что Армения и ЕС предпримут конкретные шаги для устранения положений, не соответствующих фактической ситуации.

    В ходе визита Эльчин Амирбеков провел расширенные встречи с председателем Палаты представителей Федерального парламента Бельгии Питером де Рувером, заместителем руководителя Офиса Короля Бельгии и дипломатическим советником Питером Клаесом, руководителем аппарата по иностранным делам и безопасности Офиса премьер-министра Бельгии Паскалем Хейманом и генеральным директором по двусторонним вопросам Министерства иностранных дел Бельгии Биргит Стивенс.

    Собеседники обменялись мнениями по ключевым направлениям двусторонних отношений между Азербайджаном и Бельгией.

    Во время встреч Э. Амирбеков проинформировал коллег о шагах, предпринимаемых для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, необходимых условиях для обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе и последовательной политической линии Азербайджана в этом направлении. Он также обозначил потенциальные направления вкладов европейских партнеров в процесс миростроительства.

    В рамках визита в Брюссель Э. Амирбеков встретился и с заместителем помощника Генерального секретаря НАТО, Специальным представителем НАТО по Южному соседству Хавьером Коломиной. На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы отношений НАТО–Азербайджан.

    Эльчин Амирбеков Брюссель Еврокомиссия мирная повестка Евросоюз
    Фото
    Elçin Əmirbəyov Brüsseldə Aİ-Ermənistan arasında sənədlə bağlı Azərbaycanın narahatlığını çatdırıb
    Elvis

    Последние новости

    18:28

    Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Венгрию

    Внешняя политика
    18:27

    В Баку пройдет II Форум религиозных деятелей Азербайджана

    Религия
    18:27

    В Азербайджане число МСП, получивших доступ к цифровым рынкам, достигнет 200

    ИКТ
    18:23

    К 2029 году 300 предприятий Азербайджана будут вовлечены в цифровую трансформацию

    ИКТ
    18:23

    Зеленский анонсировал встречу в формате "коалиции желающих" 11 декабря

    Другие страны
    18:18
    Фото

    Азербайджан будет сотрудничать с компанией John Deere в аграрной сфере

    АПК
    18:18

    Число новых стартапов в Азербайджане достигнет 250

    ИКТ
    18:09
    Фото

    Азербайджан и ОЭСР обсудили направления сотрудничества

    Бизнес
    18:04
    Фото

    Амирбеков выразил в Брюсселе обеспокоенность Баку из-за принятого документа Армения-ЕС

    Внешняя политика
    Лента новостей