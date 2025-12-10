Амирбеков выразил в Брюсселе обеспокоенность Баку из-за принятого документа Армения-ЕС

Специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков в рамках рабочего визита в Королевство Бельгия провел встречи с рядом официальных лиц Европейской Комиссии.

Как сообщает Report, встречи состоялись с дипломатическим советником президента Европейской Комиссии Саймоном Мордю, заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних действий и исполнительным директором по Европе Матти Маасикасом и заместителем генерального директора по вопросам расширения и Восточного соседства Европейской Комиссии Адриеном Кирали.

На встречах с официальными лицами ЕС был проведен обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития отношений Азербайджан – ЕС, обсуждаемых двусторонних документах, формировании региональных транспортных связей и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией.

Э. Амирбеков довел до сведения бельгийской стороны серьезную обеспокоенность Азербайджана в связи с документом "Стратегическая повестка дня партнерства ЕС–Армения", принятым в начале декабря. Он отметил, что попытки искусственно возвращать на повестку вопросы, не отражающие действующую региональную реальность и уже не являющиеся предметом обсуждения между сторонами, наносят ущерб мирной повестке в регионе и отношениям между Азербайджаном и ЕС.

Он выразил надежду, что Армения и ЕС предпримут конкретные шаги для устранения положений, не соответствующих фактической ситуации.

В ходе визита Эльчин Амирбеков провел расширенные встречи с председателем Палаты представителей Федерального парламента Бельгии Питером де Рувером, заместителем руководителя Офиса Короля Бельгии и дипломатическим советником Питером Клаесом, руководителем аппарата по иностранным делам и безопасности Офиса премьер-министра Бельгии Паскалем Хейманом и генеральным директором по двусторонним вопросам Министерства иностранных дел Бельгии Биргит Стивенс.

Собеседники обменялись мнениями по ключевым направлениям двусторонних отношений между Азербайджаном и Бельгией.

Во время встреч Э. Амирбеков проинформировал коллег о шагах, предпринимаемых для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, необходимых условиях для обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе и последовательной политической линии Азербайджана в этом направлении. Он также обозначил потенциальные направления вкладов европейских партнеров в процесс миростроительства.

В рамках визита в Брюссель Э. Амирбеков встретился и с заместителем помощника Генерального секретаря НАТО, Специальным представителем НАТО по Южному соседству Хавьером Коломиной. На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы отношений НАТО–Азербайджан.