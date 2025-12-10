Состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета АИХ

Сегодня состоялось совместное заседание Экономического совета и Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ).

Как сообщили Report в Кабмине, заседание прошло под руководством премьер-министра, председателя Экономического совета и Наблюдательного совета АИХ Али Асадова.

На заседании состоялась презентация об устойчивой деятельности SOCAR, обсудили проекты, реализуемые компанией, их перспективы, источники финансирования, долговой портфель и другие текущие вопросы.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф представил доклад по вопросам, включенным в повестку дня. На заседании также выступили министр экономики Микаил Джаббаров, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) Исрафил Мамедов и генеральный исполнительный директор АИХ Руслан Алиханов.

По итогам заседания были даны соответствующие поручения SOCAR и ГНФАР с учетом мнений и предложений членов Совета.