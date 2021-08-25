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Американская делегация посетила центр содержания собак-миноискателей в Физули

Американская делегация посетила центр содержания собак-миноискателей в Физули После официальной встречи в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представители Института наследия Маршала (Marshall Legacy Institute, MLI) посетили центр дрессировки собак-миноискателей в Физулинском районе.
Внутренняя политика
25 августа 2021 г. 17:40
Американская делегация посетила центр содержания собак-миноискателей в Физули

После официальной встречи в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) представители Института наследия Маршала (Marshall Legacy Institute, MLI) посетили центр дрессировки собак-миноискателей в Физулинском районе.

Как сообщили Report в Агентстве, представители Института поинтересовались условиями содержания и процедурами будущей аккредитации 10 собак-миноискателей, привезенных в центр 23 августа.

Президент MLI Перри Балтимор отметил, что до июля 2023 года Институт планирует передать Азербайджану 30 специально обученных собак.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-ın Azərbaycana verdiyi minaaxtaran itlərin saxlanıldığı mərkəz ziyarət olunub

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