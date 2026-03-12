Али Асадов встретился с президентом Тимор-Лесте
Внутренняя политика
- 12 марта, 2026
- 17:49
Премьер-министр Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане президентом Тимор-Лесте Жозе Рамушем-Ортой.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.
В ходе встречи была подчеркнута значимость участия президента Тимор-Лесте в 13-м Глобальном Бакинском форуме.
Была отмечена важность эффективного сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций, в особенности ООН и Движения неприсоединения.
Были также обсуждены перспективы развития связей между Азербайджаном и Тимор-Лесте в различных областях.
