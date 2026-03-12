Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Али Асадов встретился с президентом Тимор-Лесте

    Внутренняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 17:49
    Али Асадов встретился с президентом Тимор-Лесте

    Премьер-министр Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане президентом Тимор-Лесте Жозе Рамушем-Ортой.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

    В ходе встречи была подчеркнута значимость участия президента Тимор-Лесте в 13-м Глобальном Бакинском форуме.

    Была отмечена важность эффективного сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций, в особенности ООН и Движения неприсоединения.

    Были также обсуждены перспективы развития связей между Азербайджаном и Тимор-Лесте в различных областях.

    Лента новостей