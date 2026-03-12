İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Əli Əsədov Timor-Leste Prezidenti ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 17:28
    Əli Əsədov Timor-Leste Prezidenti ilə görüşüb

    Baş nazir Əli Əsədov martın 12-də Azərbaycanda səfərdə olan Timor-Leste Prezidenti Jose Ramos-Horta ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüş zamanı Timor-Leste Prezidentinin 13-cü Qlobal Bakı Forumunda iştirakının əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Azərbaycan ilə Timor-Leste arasında beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də BMT və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb.

    İki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.

    Əli Əsədov Qlobal Bakı Forumu Nazirlər Kabineti Jose Ramos-Horta

    Son xəbərlər

    17:31

    Azərbaycanda "e-KYC" platformasının konsepsiyası hazırlanıb

    Maliyyə
    17:30

    İranın yeni Ali rəhbəri: Ölkəni parçalamaq cəhdlərinin qarşısını aldıq

    Region
    17:28

    Əli Əsədov Timor-Leste Prezidenti ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    17:26

    Hökumət Ödəniş Portalı ilə əməliyyatların ümumi dəyəri 6 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    17:25

    Ani Ödənişlər Sistemi ilə əməliyyatların ümumi dəyəri 90 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    17:24

    Milli Ödəniş Sistemi vasitəsilə əməliyyatların ümumi dəyəri 11 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    17:22

    Fernanda Espinosa: Çoxtərəflilik böhranı bu gün yalnız beynəlxalq institutların vəziyyəti ilə bağlı deyil

    Xarici siyasət
    17:19

    AMB: Ötən il əmək haqqı kartları ilə ödənişlərin 54 %-i nağdsız icra olunub

    Maliyyə
    17:17

    Hakan Fidan: Bölgədə baş verən hadisələr HHM sisteminin vacibliyini göstərdi

    Region
    Bütün Xəbər Lenti