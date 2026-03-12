Əli Əsədov Timor-Leste Prezidenti ilə görüşüb
Daxili siyasət
- 12 mart, 2026
- 17:28
Baş nazir Əli Əsədov martın 12-də Azərbaycanda səfərdə olan Timor-Leste Prezidenti Jose Ramos-Horta ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş zamanı Timor-Leste Prezidentinin 13-cü Qlobal Bakı Forumunda iştirakının əhəmiyyəti vurğulanıb.
Azərbaycan ilə Timor-Leste arasında beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də BMT və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində səmərəli əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb.
İki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.
Son xəbərlər
17:31
Azərbaycanda "e-KYC" platformasının konsepsiyası hazırlanıbMaliyyə
17:30
İranın yeni Ali rəhbəri: Ölkəni parçalamaq cəhdlərinin qarşısını aldıqRegion
17:28
Əli Əsədov Timor-Leste Prezidenti ilə görüşübDaxili siyasət
17:26
Hökumət Ödəniş Portalı ilə əməliyyatların ümumi dəyəri 6 %-dən çox artıbMaliyyə
17:25
Ani Ödənişlər Sistemi ilə əməliyyatların ümumi dəyəri 90 %-dən çox artıbMaliyyə
17:24
Milli Ödəniş Sistemi vasitəsilə əməliyyatların ümumi dəyəri 11 %-ə yaxın artıbMaliyyə
17:22
Fernanda Espinosa: Çoxtərəflilik böhranı bu gün yalnız beynəlxalq institutların vəziyyəti ilə bağlı deyilXarici siyasət
17:19
AMB: Ötən il əmək haqqı kartları ilə ödənişlərin 54 %-i nağdsız icra olunubMaliyyə
17:17