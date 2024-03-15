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Али Асадов: В этом году планируется разминировать 60 тыс. га освобожденных территорий

Али Асадов: В этом году планируется разминировать 60 тыс. га освобожденных территорий В 2024 году планируется разминировать 60 тыс. га освобожденных территорий.
Внутренняя политика
15 марта 2024 г. 12:08
Али Асадов: В этом году планируется разминировать 60 тыс. га освобожденных территорий

В 2024 году планируется разминировать 60 тыс. га освобожденных территорий.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, представляя отчет о деятельности Кабинета министров в 2023 году на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, в 2023 году было разминировано 53,1 тыс. га территорий на освобожденных землях. Работы велись Агентством по разминированию при содействии различных государственных и негосударственных учреждений.

Он отметил, что к 1 марта было разминировано более 123 тыс. га и обезврежено 114 730 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: Bu il 60 min hektar ərazinin minalardan təmizlənməsi planlaşdırılır

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