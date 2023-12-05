На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов

В государственном бюджете Азербайджана на 2024 год на местные расходы населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях, в том числе городов Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавенд предусмотрено более 50 млн манатов.

В государственном бюджете Азербайджана на 2024 год на местные расходы населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях, в том числе городов Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавенд предусмотрено более 50 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Асадов подчеркнул, что на расходы на оборону и национальную безопасность предусмотрены средства в объеме 17,5% расходов госбюджета, то есть более 6,4 млрд манатов.

"Это на 366 млн манатов, или на 6% больше, чем в 2023 году", - сказал он.

Напомним, Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании парламента утвердил в третьем чтении государственный бюджет Азербайджанской Республики на 2024 год.