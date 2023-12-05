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На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов

На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов В государственном бюджете Азербайджана на 2024 год на местные расходы населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях, в том числе городов Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавенд предусмотрено более 50 млн манатов.
Внутренняя политика
5 декабря 2023 г. 13:13
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов

В государственном бюджете Азербайджана на 2024 год на местные расходы населенных пунктов на освобожденных от оккупации территориях, в том числе городов Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавенд предусмотрено более 50 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов, выступая на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Асадов подчеркнул, что на расходы на оборону и национальную безопасность предусмотрены средства в объеме 17,5% расходов госбюджета, то есть более 6,4 млрд манатов.

"Это на 366 млн манатов, или на 6% больше, чем в 2023 году", - сказал он.

Напомним, Милли Меджлис на сегодняшнем пленарном заседании парламента утвердил в третьем чтении государственный бюджет Азербайджанской Республики на 2024 год.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir gələn il Xankəndi, Ağdərə, Xocalı və Xocavənd üçün ayrılan vəsaitin həcmini açıqlayıb

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