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Али Асадов: Достигнуты договоренности о поставке в нашу страну 15 млн доз вакцины

Али Асадов: Достигнуты договоренности о поставке в нашу страну 15 млн доз вакцины "Опыт периода борьбы с пандемией показывает, что наиболее эффективным средством борьбы с заболеванием является вакцинация".
Внутренняя политика
21 июля 2021 г. 21:05
Али Асадов: Достигнуты договоренности о поставке в нашу страну 15 млн доз вакцины
Али Асадов

"Опыт периода борьбы с пандемией показывает, что наиболее эффективным средством борьбы с заболеванием является вакцинация".

Как передает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджанской Республики, глава Оперативного штаба Али Асадов на республиканском совещании Штаба.

"Согласно своевременно принятому Президентом Ильхамом Алиевым решению, были достигнуты договоренности о поставке в нашу страну 15 миллионов доз вакцины, были сделаны заказы и они доставляются партиями. Цель состоит в том, чтобы вакцинировать около 70 процентов населения страны", - отметил А.Асадов.

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Версия на азербайджанском языке Baş nazir: "15 milyon doz peyvəndin gətirilməsinə dair anlaşmalar əldə olunub"

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