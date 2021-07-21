Али Асадов: Достигнуты договоренности о поставке в нашу страну 15 млн доз вакцины

"Опыт периода борьбы с пандемией показывает, что наиболее эффективным средством борьбы с заболеванием является вакцинация".

"Опыт периода борьбы с пандемией показывает, что наиболее эффективным средством борьбы с заболеванием является вакцинация".

Как передает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджанской Республики, глава Оперативного штаба Али Асадов на республиканском совещании Штаба.

"Согласно своевременно принятому Президентом Ильхамом Алиевым решению, были достигнуты договоренности о поставке в нашу страну 15 миллионов доз вакцины, были сделаны заказы и они доставляются партиями. Цель состоит в том, чтобы вакцинировать около 70 процентов населения страны", - отметил А.Асадов.