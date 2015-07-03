Афлатун Амашов: Администрации президента представлен список с именами 250 журналистов

Тбилиси. 3 июля. REPORT.AZ/ "В Тбилиси проводится международная конференция. Поэтому я приехал сюда. Побывал на конференциях Евросоюза и Евросовета, и сделал заявление в связи с Азербайджаном. После конференции отправился на стадион смотреть игру "Габалы"".

Об этом Report заявил председатель Совета прессы Афлатун Амашов. Он отметил, что в Марнеули сегодня будет проводиться мероприятие по случаю 140-летия азербайджанской прессы. Председатель совета рассказал об изданиях, выпущенных в Тбилиси в различные годы.

Он также поздравил спортивных журналистов с международным праздником спортивных журналистов: "Второе место по развитию после общей журналистики в Азербайджане занимает спортивная журналистика. I Европейские игры добавили опыта спортивным журналистам".

А.Амашов сообщил, что по случаю Дня национальной печати журналисты, сыгравшие важную роль в азербайджанской журналистике, будут награждены: "В основном будут награждены журналисты с большими заслугами. Администрации президента уже представлены кандидатуры 250 журналистов. 20 июля будут награждены люди, внесшие вклад в развитие азербайджанской журналистики".