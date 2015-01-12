12-й избирательный участок I Ясамальского избирательного округа №15 распущен

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Негативные случаи не в силах повлиять на результаты выборов. Азербайджанская общественность с интересом относится к этим выборам. Есть и недовольные выборами, однако это не может бросить тень на избирательный процесс. Азербайджан - небольшая страна и поэтому информация о негативах распространяется быстро".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов. По его словам, говоря о выборах, нужно быть справедливыми: "12-й избирательный участок I Ясамальского избирательного округа №15 был распущен из-за выявленных негативов. По сравнению с предыдущими выборами, на последних выборах наблюдался заметный прогресс. Считаю, что выборы прошли нормально".

Председатель Центризбиркома добавил, что были аннулированы также результаты выборов в 15-ом избирательном участке по Гарадагско-Бинагадинско-Ясамальскому муниципалитету №2, 37-ом избирательном участке по Шабрано-Сиязанскому муниципалитету №54, 4-ом избирательном участке по Масаллинскому сельскому муниципалитету №71, 12-ом избирательном участке по Агджабединско-Физулинскому муниципалитету №83.

Отметим, что кроме роспуска 12-го избирательного участка I Ясамальского избирательного округа №15, в данном участке также аннулировали результаты выборов.