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    111-летняя жительница Лянкярана приняла участие в выборах - ФОТО

    Она помолилась о том, чтобы все изменения в Конституции принесли пользу нашему народу

    Лянкяран. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе проголосовала 111-летняя жительница района.

    Как сообщает южное бюро Report, Шабика Фархад гызы Ахундова из села Болади зарегистрирована на избирательном участке №28 Лянкяран-Масаллинской ОИК №75.

    Чтобы обеспечить участие Ш.Ахундовой в процессе голосования, к ней домой был отправлен ящик для голосования.

    Избирательница сказала, что принимала участие на всех выборах. Она также помолилась о том, чтобы все изменения в Конституции принесли пользу нашему народу. 

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