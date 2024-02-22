Зокирзода: Таджикистан придает большую значимость сотрудничеству в рамках АПА

Таджикистан придает большую значимость сотрудничеству в рамках Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).
Как передает Report, об этом председатель Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Махмадтоир Зокирзода заявил в ходе 14-ой пленарной сессии АПА в Баку.
"Таджикистан будет продолжать сотрудничать со странами-членами АПА для устойчивого развития Азии. Для этого, я считаю, мы должны разработать совместные проекты в транспорно-логистической сфере. Также необходимо уделять большое внимание энергетическому сотрудничеству", - заявил Махмадтоир Зокирзода.
Он также поздравил Азербайджан с успешно проведенными выборами 7 февраля и президента Ильхама Алиева с переизбранием на этот пост.
Сегодня в Баку проходит 14-ая пленарная сессия Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА).
В рамках сессии будут организованы заседания комитетов по политическим, экономическим, бюджетным, социальным и культурным вопросам. По итогам сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.