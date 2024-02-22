Бахрейн высоко ценит председательство Азербайджана в Азиатской парламентской ассамблее

Бахрейн высоко ценит председательство Азербайджана в Азиатской парламентской ассамблее.

Бахрейн высоко ценит председательство Азербайджана в Азиатской парламентской ассамблее.

Как передает Report, об этом председатель Совета представителей Королевства Бахрейн Ахмед бин Салман Аль-Мусалам заявил в ходе 14-ой пленарной сессии Азиатской парламентской ассамблеи в Баку.

Он пожелал успехов Азербайджану в роли председателя АПА на ближайшие два года.

"Тема сегодняшний сессии очень важна на глобальном уровне. Бахрейн всегда привержен основным принципам устойчивого развития и готов к укреплению сотрудничества через региональное взаимодействие", - сказал Аль-Мусалам.

Сегодня в Баку проходит 14-ая пленарная сессия Азиатской Парламентской Ассамблеи (АПА).

В рамках сессии будут организованы заседания комитетов по политическим, экономическим, бюджетным, социальным и культурным вопросам. По итогам сессии будут приняты Бакинская декларация и итоговый отчет АПА.

В ноябре 2023 года на заседании исполнительного совета в турецкой Анталье Азербайджан был избран председателем АПА на 2024-2025 годы.