​Жириновский поздравил президента Азербайджана по случаю дня рождения

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Руководитель фракции Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения. Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"От имени депутатов фракции Либерально-демократической партии России и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Вы много лет посвятили бескорыстному и эффективному служению интересам Азербайджана, проявив себя как решительный и принципиальный политик. Во многом благодаря высокому профессионализму и мудрости Вам удается успешно реализовывать государственную политику. Вы гармонично сочетаете в себе глубочайшие знания и талант руководителя. Убежден, что, полагаясь на свой колоссальный опыт, отличное понимание современной политической конъюнктуры, Вы успешно продолжите свой профессиональный путь. Во многом благодаря Вашей работе плодотворное сотрудничество между Россией и Азербайджаном будет и впредь способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания на благо граждан наших государств. До сих пор с благодарностью вспоминаю Ваш прием, организованный на самом высоком уровне.

Желаю Вам здоровья, долголетия, неиссякаемой жизненной энергии и успехов во всех начинаниях. Счастья, благополучия и процветания Вам и Вашим близким".