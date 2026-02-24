Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Желька Цвиянович примет участие в XIII Глобальном Бакинском форуме

    Внешняя политика
    • 24 февраля, 2026
    • 15:26
    Желька Цвиянович примет участие в XIII Глобальном Бакинском форуме

    Член Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович посетит Азербайджан для участия в XIII Глобальном Бакинском форуме.

    Об этом балканскому бюро Report сообщил посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев.

    По словам дипломата, в рамках визита Желька Цвиянович примет участие в работе форума, а также проведет ряд встреч с официальными лицами Азербайджана. В ходе переговоров планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его расширения.

    XIII Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви, пройдет в Баку 12-14 марта.

