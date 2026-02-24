Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Bakıda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda iştirak edəcək
Xarici siyasət
- 24 fevral, 2026
- 15:03
Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin üzvü Jelka Tsviyanoviç Azərbaycana səfər edəcək.
Bu barədə "Report"un Balkan bürosuna açıqlamasında Azərbaycanın bu ölkədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vilayət Quliyev məlumat verib.
Diplomat qeyd edib ki, Jelka Tsviyanoviç martın 12-14-də Bakıda keçiriləcək Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Forumunda iştirak edəcək.
Bununla yanaşı, səfər çərçivəsində Azərbaycan rəsmiləri ilə bir sıra görüşlərin keçirilməsi və əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunması nəzərdə tutulur.
