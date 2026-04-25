Зеленский заявил о готовности провести переговоры с РФ в Азербайджане

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности провести следующий этап переговоров с Россией в Азербайджане при согласии российской стороны.

Как сообщает Report, об этом он сказал в заявлении для прессы после встречи в Габале с президентом Ильхамом Алиевым.

По словам Зеленского, Украина готова к возобновлению трехстороннего переговорного формата. "Мы сообщили президенту Азербайджана, что готовы к трехсторонним переговорам. Такие встречи уже проходили в Турции, затем - в Швейцарии с участием американских партнеров. Разумеется, при готовности России к дипломатии мы готовы в ближайшее время провести такие переговоры в Азербайджане", - отметил он.