    Volodimir Zelenski: Rusiya razı olsa, danışıqları Azərbaycanda keçirə bilərik

    Xarici siyasət
    25 aprel, 2026
    • 13:42
    Volodimir Zelenski: Rusiya razı olsa, danışıqları Azərbaycanda keçirə bilərik

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya tərəfinin razılığı olacağı təqdirdə danışıqlar mərhələsinin Azərbaycanda keçirilməsinə hazır olduğunu bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Ukrayna Prezidenti Qəbələdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündən sonra bəyanatında deyib.

    "Biz Azərbaycan Prezidentinə bildirdik ki, üçtərəfli danışıqlara hazırıq. Belə danışıqlar Türkiyədə olub. Sonradan amerikalı tərəfdaşların iştirakı ilə İsveçrədə danışıqlar baş tutub. Təbii ki, biz Rusiyanın diplomatiyaya hazır olacağı təqdirdə yaxın zamanlarda belə danışıqların Azərbaycanda keçirilməsinə hazırıq", - o qeyd edib.

    İlham Əliyev Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Зеленский заявил о готовности провести переговоры с РФ в Азербайджане
    Zelenskyy ready to hold talks with Russia in Azerbaijan

