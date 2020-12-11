Заявление МИД о перемещениях граждан Азербайджана и Турции

Граждане двух стран смогут посещать Турцию и Азербайджан только по удостоверениям личности

"Господин президент Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева 9-10 декабря находился с официальным визитом в дружественном и братском Азербайджане. Мы очень рады подписанию в рамках этого значимого визита протокола, который позволит гражданам двух стран взаимно путешествовать по удостоверениям личности. Подписание этого документа откроет путь к дальнейшему сближению наших народов".

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

“После отмены виз, введенных Азербайджаном для граждан Турции, с 25 февраля 2020 года срок безвизового пребывания граждан двух стран был увеличен с 30 до 90 дней. С этим протоколом, подписанным 10 декабря министром Мевлютом Чавушоглу с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, граждане двух стран смогут посещать Турцию и Азербайджан только по удостоверениям личности. Этот шаг, который еще больше увеличит контакты между нашими народами, также важен с точки зрения демонстрации того уровня, которого достигли наши отношения с братским Азербайджаном”, - подчеркивается в заявлении министерства.